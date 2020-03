Aus den Vereinen : 1. FC Kleve stellt den Trainingsbetrieb komplett ein

Trainer Umut Akpinar: „Das Wichtigste ist jetzt, dass wir alle gesund bleiben.“. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Die Fußballer der Oberliga-Mannschaft erhalten von Umut Akpinar individuelle Trainingspläne. Die Jugend-Fußballschule, die in den Osterferien am Bresserberg stattfinden soll, ist gefährdet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Maarten Oversteegen und Joachim Schwenk

Am Klever Bresserberg wird in den kommenden Wochen kein Ball rollen. Der Vorstand des Fusionsklubs beschloss am Samstagnachmittag in einer Sondersitzung, den Trainingsbetrieb aufgrund des grassierenden Coronavirus mit sofortiger Wirkung einzustellen.

„Wir folgen damit den Empfehlungen des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet. Auch bei Trainingseinheiten treffen größere Gruppen von Menschen aufeinander. Das gilt es aktuell zu vermeiden, um die dynamische Ausbreitung des Virus zu verhindern. Diese Entscheidung gilt für alle Mannschaften von der F-Jugend bis zu den Oberliga-Senioren unseres Vereins“, sagt Christoph Thyssen, Vorsitzender der Rot-Blauen. Die Platzanlage des 1. FC Kleve ist bis auf Weiteres gesperrt.

Die Vorgabe des Vereins gilt allerdings nicht nur für die Fußball-Abteilung. Auch die Karate- und die Tennis-Abteilung sowie die beiden Damen-Gymnastikgruppen werden den sportlichen Betrieb einstellen. Große Fragezeichen stehen hinter der Jugend-Fußballschule, die in den Osterferien am Klever Bresserberg hätte stattfinden sollen. Auch sei davon auszugehen, dass die traditionelle Jugendferienfahrt nach Spanien ausfallen wird. Man stünde diesbezüglich in Kontakt mit Behörden und Veranstaltern, so der 1. FC Kleve.