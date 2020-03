Fußball : Sebastian Kaul bleibt Trainer der SGE Bedburg-Hau

Bedburg-Hau Der 40-Jährige verlängert seinen Vertrag beim Landesligisten SGE Bedburg-Hau. Auch Co-Trainer Christian Klunder macht weiter. Zudem hat der Klub bereits die ersten drei Neuzugänge für die kommende Saison verpflichtet.

Sebastian Kaul wird den Fußball-Landesligisten SGE Bedburg-Hau auch in der kommenden Saison trainieren. Der 40 Jahre alte Übungsleiter hat seinen Vertrag bei der SGE um ein Jahr verlängert. Er wird dann weiter von Co-Trainer Christian Klunder unterstützt. Der 37-Jährige gab dem Verein ebenfalls die Zusage für eine weitere Spielzeit. „Das war am Ende eigentlich nur noch eine Formsache, weil wir uns alle schnell darüber einig waren, dass wir die Zusammenarbeit fortsetzen wollen“, sagt Kaul.

Für den Verein war ebenfalls früh klar, dass er den Coach, der seit 2014 bei der SGE aktiv ist, unbedingt halten will. „Wir sind mit der Arbeit von Sebastian Kaul und Christian Klunder sehr zufrieden. Die Mannschaft hat sich unter ihrer Regie kontinuierlich weiterentwickelt. Auch in dieser Saison läuft es sportlich weitaus besser, als wir das erwartet hatten“, sagt Fabian Wensing, Fußball-Obmann der SGE Bedburg-Hau. Der Neuling steht in der sechsthöchsten Klasse auf dem fünften Tabellenplatz und muss sich kaum noch Sorgen machen, auch in der kommenden Saison in der Liga auflaufen zu können.

Spieler Sebastian Kaul begann seine Laufbahn als Fußballer beim VfB Kleve. 1993 wechselte er zum KFC Uerdingen, für den er erst in der Jugend und dann bei den Senioren ein Jahr in der Zweiten Liga und zwei Spielzeiten in der Regionalliga aktiv war. 2001 wechselte er zum damaligen Zweitligisten Waldhof Mannheim. Der 1. FC Kleve (2003 bis 2006 und 2008 bis 2011), der 1. FC Bocholt (2006 bis 2008) sowie der RSV Praest (2012 bis 2014) waren seine weiteren Stationen.

Die SGE Bedburg-Hau kann zudem bereits drei Neuzugänge präsentieren. Zwei Verstärkungen kommen vom Emmericher Bezirksligisten SV Vrasselt. Marcel Flietel und Tom Versteegen werden ab dem Sommer das SGE-Trikot tragen. Flietel kann sowohl in der Abwehr als auch im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden. Tersteegen soll die Offensiv-Abteilung des Landesligisten verstärken. Außerdem wechselt Stürmer Julius Kühn vom TSV Weeze zum Landesligisten. Er hat in der aktuellen Saison bei 20 Einsätzen neun Tore für den Bezirksligisten erzielt.

Das soll es in Sachen Neuzugänge aber noch nicht gewesen sein. „Wir sind mit weiteren Spielern im Gespräch. Zwei Akteure hätte ich gerne noch, die uns nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ verbessern“, sagt Sebastian Kaul. Er geht davon aus, dass er sich ab dem Sommer noch mehr auf seine Arbeit als Trainer konzentrieren und nur noch in Ausnahmefällen als Spieler für den Landesligisten auflaufen wird. „Das hängt auch davon ab, welche Neuzugänge wir noch verpflichten können. Wenn es uns gelingt, einen Innenverteidiger zu holen, dann wird sich meine Spielzeit weiter reduzieren. Schließlich werde ich im Oktober ja auch 41 Jahre alt“, sagt Kaul. Sicher ist dagegen, dass Co-Trainer Christian Klunder noch eine Saison auf dem Platz dranhängen wird. Kaul freut es, zumal das Offensiv-Spiel der SGE unter anderem von der Kopfball-Stärke von Klunder lebt.

Der Trainer ist wie der Vorstand der SGE Bedburg-Hau sehr zufrieden mit dem Abschneiden der Mannschaft in der derzeit unterbrochenen Saison. „Wir spielen für einen Aufsteiger eine sehr gute Rolle. Das haben wir in den ersten vier Partien des Jahres 2020 unterstrichen, in denen wir sieben Punkte geholt und nur gegen den Tabellenzweiten DJK Teutonia St. Tönis verloren haben“, sagt Kaul. Sein mittelfristiges Ziel ist es, die SGE in der Landesliga zu etablieren. „Wenn der Verein in ein paar Jahren immer noch in dieser Klasse spielt, dann kann er mit seiner Arbeit sehr zufrieden sein“, sagt Kaul.