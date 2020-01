Jugendfußball : Pokal-Kracher: KFC und Oberhausen in Kleve

Kleve/Goch Jugendfußball: Niederrheinpokal ausgelost.

In der Sportschule Wedau in Duisburg wurde jetzt die öffentliche Auslosung im Niederrheinpokal der Juniorinnen und Junioren ausgelost. Dabei ist der VfR Warbeyen in der 1. Juniorinnen-Runde gleich dreimal mit von der Partie. Die B-Juniorinnen treten bei SuS Dinslaken an, die C-Juniorinnen haben Heimspiel gegen den 1. FC Mönchengladbach. Ein tolles Los haben die D-Juniorinnen vom Duvenpoll erwischt. Sie empfangen die Mädels von Borussia Mönchengladbach. Laut Rahmenterminplan sollen die Erstrundenpartien jeweils am Samstag/Sonntag 1./2. Februar stattfinden.