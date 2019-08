Fußball-Oberliga : Rot-Blaue hoffen auf Blitzheilung

Die Klever Hintermannschaft sollte gegen Monheim wieder sattelfester stehen als gegen den FC Kray. In dieser Szene gewinnt Nedzad Dragovic (rechts) das Luftduell. Foto: Klaus-Dieter Stade (kds)

Kleve Fußball-Oberliga: Heute (19:30 Uhr) gastiert der 1. FC Kleve beim 1. FC Monheim. Für mächtig Irritation sorgt der Spieltermin.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Maarten Oversteegen

Der Auftakt in die Oberliga-Spielzeit 2019/2020 ging für den 1. FC Kleve mächtig in die Hose. Gegen den Aufsteiger FC Kray setzte es in der heimischen Getec-Arena eine verdiente 0:2-Niederlage. „Wir haben das Spiel intern sehr deutlich angesprochen, denn das war kollektiv schlecht. Nun richten wir den Blick aber nach vorne“, sagt Kleves Trainer Umut Akpinar. In der englischen Woche geht es auswärts zum 1. FC Monheim. Die Rheinstädter haben zum Start 1:1-Remis gegen den VfB Hilden gespielt.

Der Spieltermin am Mittwochabend sorgt auf beiden Seiten für wenig Begeisterung. „Der Sinn und Zweck dieser englischen Woche gleich zu Beginn erschließt sich mir zwar nicht, aber ich kenne das schon gar nicht mehr anders. Das war zuletzt ja immer so. Von daher ist es jetzt, wie es ist, obwohl so etwas für Trainer und Spieler immer zusätzlichen Stress bedeutet“, sagt Dennis Ruess, Trainer des 1. FC Monheim, im Gespräch mit der Redaktion der Rheinischen Post in Langenfeld. Auch Akpinar macht deutlich, dass seiner Mannschaft die Ansetzung nicht entgegenkommt. „Ganz glücklich ist das sicher nicht“, sagt er. Schließlich ist Monheim fern – 110 Kilometer sind es bis zum Rheinstadion, die weiteste Strecke für die Klever in der Niederrhein-Staffel. Schon im vergangenen Jahr reisten die Schwanenstädter unter der Woche nach Monheim, damals aber im Pokal-Achtelfinale. Nach 90 Minuten hatte der FC mit 1:2 verloren.

Info FC Kleve mit mäßiger Bilanz gegen Monheim Bilanz Im vergangenen Jahr verloren die Rot-Blauen im Pokal gegen den 1. FC Monheim mit 1:2. Auch in der Liga sah es nicht viel besser aus: Daheim setzte es ein 0:0-Remis, auswärts verlor die Elf von Umut Akpinar mit 1:3. Rückblick 2018/2019 landete Monheim auf dem vierten, der FC auf 12. Tabellenrang.

Nun soll für die Bresserberg-Elf der erste Dreier her. „Wir müssen wieder unser Spiel durchziehen. Auch gegen Kray haben wir gesehen, dass wir keine Chance haben, auf Augenhöhe mitzuspielen, wenn wir nicht von Beginn an aggressiv auftreten“, sagt Akpinar. Das eigentlich druckvolle Spiel der Rot-Blauen ist allerdings auch seinem Gegenüber Ruess bekannt: „Kleve spielt ein aggressives Pressing, ist sehr griffig in den Zweikämpfen und sehr zielstrebig im Spiel nach vorne. Da sollten wir es uns auf keinen Fall erlauben, solche Einladungen zu verteilen wie am vergangenen Sonntag.“