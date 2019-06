Jugendfußball : Kleves B-Jugend geht in Essen-Kray baden

Kleve B-Junioren-Qualifikationsrunde zur Niederrheinliga: FC Kray - 1. FC Kleve 6:0 (3:0).

Die B-Junioren werden in der kommenden Spielzeit nicht in der Niederrheinliga an den Start gehen. So viel ist nach der 0:6-Niederlage der Rot-Blauen beim FC Kray sicher. Im Vorfeld erreichten Trainer Detlev Remmers zahlreiche krankheits- und verletzungsbedingte Absagen. Zudem war Achraf Tchamousou nach seiner Roten Karte während des Prima-Giro-Cupfinals unter der Woche gesperrt. Die Konsequenz: Das Klever Aufgebot gastierte nur mit zwölf Kickern auf dem Essener Kunstrasenplatz. „Kray war ganz klar die bessere Mannschaft. Sicher könnten wir in der ein oder anderen Situation auch mal ein wenig Spielglück haben. Aber Torchancen haben wir kaum herausgespielt“, sagt Betreuer Rolf Luib.