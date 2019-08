Fußball : Streckenweise weiter!

Kleve Fußball-Oberliga: 1. FC Kleve – FC Kray (So., 15 Uhr). Die Rot-Blauen starten gegen einen Aufsteiger, bei dem es zuletzt turbulent zuging. In der vergangenen Woche musste der Klub plötzlich einen neuen Trainer suchen.

69 Tage sind vergangen, seitdem das Oberliga-Aufgebot des 1. FC Kleve letztmalig in einem Ligaspiel ran musste. Anfang Juni lautete der Gegner zum Saisonabschluss die Spielvereinigung Schonnebeck. Nun geht es wieder los, die Rot-Blauen um Trainer Umut Akpinar gehen in ihre zweite Saison in der fünfthöchsten deutschen Spielklasse. „Wir freuen uns extrem, dass es endlich wieder losgeht. Die Vorbereitung war sehr lang“, sagt Akpinar.

Doch zuletzt ging es äußerst turbulent in Kray zu. So geriet der Verein nach dem Aufstieg in eine finanzielle Schieflage, zahlreiche Leistungsträger verließen den FC. Rot-Weiß Essen erbarmte sich Anfang Juli zu einem Retterspiel, mit Erfolg: 1500 Zuschauer erschienen zum Derby, der Traditionsverein erholte sich. Dennoch verordnete der Vereinsvorstand einen radikalen Sparkurs. Nun aber folgte zu Beginn dieser Woche die nächste Hiobsbotschaft. Trainer Michele Lepore, der schon im Mai ob eines etwaigen Engagements im Profi-Bereich zurückgetreten und dann doch wieder zurückgekehrt war, legte sein Amt nieder. „Der FC Kray ist ob der plötzlichen Entwicklung mehr als überrascht“, hieß es aus der Geschäftsstelle des Klubs. Am Donnerstag dann präsentierte die sportliche Leitung den Nachfolger Lepores: Philip Kruppe, der zuvor beim Landesligisten SV Burgaltendorf an der Seitenlinie stand, übernimmt. Hartmut Fahnenstich, sportlicher Leiter des FC Kray, erklärt, dass man mit dem A-Lizenz-Inhaber Kruppe gleich „auf einer Wellenlänge gefunkt“ habe. Weiter sagt er: „Jetzt heißt es volle Konzentration auf das erste sehr schwere Auftaktspiel in Kleve.“