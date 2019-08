Fußball : SV Hö.-Nie. zum Saisonstart mit Verletzungssorgen

Kalkar-Hönnepel Fußball-Landesliga, Gruppe 2: VSF Amern – SV Hönnepel-Niedermörmter (Sonntag, 15 Uhr).

In der vergangenen Saison spielte Amern noch in der anderen Landesliga-Gruppe, wurde zur neuen Saison aber in die Gruppe 2 verschoben, in der auch Hö.-Nie. zuhause ist. Hö.-Nie.-Trainer Thomas von Kuczkowski ist gewarnt vor den Gruppenneulingen, die in der vergangenen Saison den fünften Platz erreichten: „Ich habe mir Amern angeschaut – da kommt am Sonntag ein Brett auf uns zu. Wir tun gut daran, demütig in das Spiel wie auch in die gesamte Saison zu gehen“, so der Coach. Personell gibt es vor dem Saisonstart noch einige Fragezeichen bei Hö.-Nie., denn die Mannschaft blieb in den letzten Vorbereitungswochen nicht von Verletzungen verschont. Aus diesem Grunde sagten die Schwarz-Gelben unter der Woche ihr letztes geplantes Testspiel gegen den SV Budberg ab: „Ich habe mich dafür bei Budberg entschuldigt. Das ist normalerweise nicht meine Art, aber ein Testspiel hätte in unserer Besetzung für keine der Mannschaften Sinn gemacht“, sagt von Kuczkowski. Auch im Pokalspiel gegen Keeken/Schanz am vergangenen Samstag war die Personaldecke der Schwarz-Gelben bereits merklich ausgedünnt. Wer am Sonntag in der Startelf steht und wer die Kapitänsbinde trägt, bleibt abzuwarten.