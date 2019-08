Fußball : Zum Auftakt zweimal kalt erwischt

Fußball-Landesliga, Gruppe 2, SV Scherpenberg – SGE Bedburg-Hau 2:0 (1:0) / Kaul sagt: „Gegner einen Tick besser.“

Bedburg-Hau Aufsteiger SGE Bedburg-Hau musste sich zum Saisonstart mit 0:2 beim SV Scherpenberg geschlagen geben. In ereignisarmen 90 Minuten reichten der Heim-Elf von Trainer Abdassamad Sallay zwei Torchancen und die nötige Effizienz, um die ersten Zähler einzufahren. Sebastian Kaul, Coach der unterlegenen SGE, bilanzierte: „Kompliment an die Mannschaft, sie hat bravourös gekämpft und gut verteidigt. Scherpenberg war vielleicht das Tickchen besser und hat nicht unverdient gewonnen. Aber die beiden Gegentore wären sicherlich auch vermeidbar gewesen.“

Auf der staubigen Asche im Waldstadion hatten die Platzherren zunächst leichte Vorteile, doch nach holprigen Anfangsminuten kam der Landesliga-Neuling aus Bedburg-Hau besser in die Partie und konnte das Geschehen zunehmend ausgeglichener gestalten. So hatten die 05er dann nach 21 Minuten auch die erste Gelegenheit, als Marvin Kresimon nach einer Ecke von Robin Deckers knapp über den Querbalken köpfte. Die Eintracht beeindruckte auch in der Folgezeit mit viel Disziplin, während die heimischen Blau-Weißen mit viel Ballbesitz keine Lösungen parat hatten, um für Gefahr zu sorgen. Mit der ersten gefährlichen Aktion zappelte dann plötzlich das Leder im Kasten von SGE-Keeper Jan Hendricks: Nach einem feinen Solo vom früh eingewechselten Emre Terzi bedankte sich in der Mitte Emre Camdali und verwandelte zur zu diesem Zeitpunkt etwas schmeichelhaften Führung für Scherpenberg (44.). Kurz darauf pfiff Schiedsrichter Nico Neuhaus die ersten 45 Minuten ab.