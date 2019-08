Fußball : Fußball-Kreisliga B 1 / B 2: Ein Top-Duell am zweiten Spieltag

Fußball-Kreisliga B 1 / B 2: Ein Top-Duell am zweiten Spieltag

Kleverland In der Kreisliga B 1 steigt das Spitzenspiel bei der DJK Appeldorn.

Die Partien in der Kreisliga B1 und B 2 am zweiten Spieltag:

SGE Bedburg-Hau II - TuS Kranenburg (heute, 20 Uhr). Der Einstand des neuen SGE-Trainers Stephan Tekaat ist missglückt, verlor sein Team doch im vereinsinternen Duell mit der Dritten 2:3. Nun erscheint der Titelanwärter aus Kranenburg in Hasselt, der gegen die SV Bedburg-Hau mit 6:0 gleich ein Ausrufezeichen im Meisterschaftskampf abgab. Es könnte sich ein interessantes Match auf höherem Niveau entwickeln - Ausgang offen.

BV DJK Kellen - SuS Kalkar (Mi., 19.30 Uhr). „Ich kann nur hoffen, dass es besser wird. Aber es fehlen einige Stammspieler sowie der Rotsünder Fesih Güden“, meint BV-Trainer André Hoedemaker vor dem Duell gegen die Nicolaistädter. Erst in Unterzahl begannen die Kellener bei der 2:4-Pleite gegen die eigene Zweite Fußball zu spielen, das wollen sie nun von Anfang zeigen.

SV Schottheide-Frasselt - Siegfried Materborn (Mi., 20 Uhr). Die Hausherren grüßen vom Platz an der Sonne. Doch die Aufgabe gegen die Siegfriedler wird schwerer, da der A-Liga-Absteiger die Scharte der 1:2-Niederlage gegen den Neuling Griethausen ausmerzen will.

SV Bedburg-Hau - Alemannia Pfalzdorf II (Mi., 20 Uhr). Beide Mannschaften kassierten jeweils herbe Niederlagen. Jetzt sind beide Trainer, Ramon Zanelli (SVB) und Yüksel Taylan, gefragt, um ihre Teams wieder aufzurichten „Wir müssen in Hau punkten, und es wartet noch viel Arbeit auf uns“, erklärt Taylan.

Concordia Goch II - Rheinwacht Erfgen (Mi., 20 Uhr) . Zwei Verlierer des ersten Spieltages treffen an der Vulkeskuhle aufeinander. Die Concorden von Trainer Janz verloren in Keeken, für Erfgen setzte es eine 3:6-Heimniederlage gegen starke Rinderner. „Wir sind nun wieder personell besser aufgestellt und werden auf Sieg spielen“, ist Erfgens Coach Lousée zuversichtlich.

Viktoria Goch II - BV DJK Kellen (Mi., 20 Uhr). „Wir haben mit Personalproblemen zu kämpfen“ sagt Kellens Übungsleiter Jan Skotnicki. Die Viktorianer um Coach Ernes Tiganj setzten als Neuling ihr Auftaktmatch in Grieth in den Sand und werden alles in die Waagschale werfen müssen, um gegen die kampfstarken Kellener zu bestehen.