Fußball : SV Hö.-Nie.: Viel Aufwand und wenig Ertrag

Fußball-Landesliga: VSF Amern – SV Hö.-Nie. 4:2 (1:1) / Trainer von Kuczkowski mit Verteidigung nicht zufrieden.

Die Spielvereinigung Hönnepel-Niedermörmter musste sich zum Ligaauftakt den Vereinigten Sportfreunden Amern geschlagen geben. Auf dem Kunstrasen in Schwalmtal unterlag die Mannschaft von Trainer Thomas von Kuczkowski mit 2:4. Wenngleich das Ergebnis am Ende deutlich ausfiel, hinterließ Hö.-Nie. über weite Strecken einen guten ersten Eindruck. Der erste Torschuss der Partie ließ 15 Minuten auf sich warten: Hö.-Nies Prince Kimbakidila konnte den VSF-Torwart Dominik Jakobs mit einem flachen Ball jedoch nicht in Gefahr bringen. In der 27. Spielminute brachte Amern dann den ersten Ball aufs gegnerische Tor, und war damit gleich erfolgreich: Freund und Feind segelten am Eckball von Nico Wehner vorbei, bis Mehrdad Shanazarifar zum 1:0 einköpfte.

Nach der Pause war es dann aber wieder eine hohe Hereingabe von außen, die Hö.-Nie. in Rückstand brachte: Das Spielgerät segelte an Hö.-Nie.-Keeper Jendrik Ferdenhert vorbei in Richtung langer Pfosten, und Ken Sugawara (53.) konnte aus kurzer Distanz zum 2:1 einköpfen. Nach schlechtem Start in die zweite Hälfte fing sich Hö.-Nie. wieder und drängte auf den Ausgleich – Can Yilmaz (59.) traf den Pfosten, ein Schuss von Patrick Braun (65.) aus zwölf Metern wurde abgeblockt. In der 69. fingen die Schwarz-Gelben sich dann aber einen Konter, den Sugawara nach Vorarbeit von Jeongwoo Choi mit dem 3:1 abschloss.