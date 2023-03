Erfolg im Springen S* mit Stechen Laura Hetzel gewinnt Großen Preis von Goch

Nicht nur wegen der guten Leistungen in diesen beiden Prüfungen war das Team des Clubs der Pferdefreunde um den Vorsitzenden Reiner Kunz mit der Veranstaltung sehr zufrieden. Einige Mitglieder hatten im Vorfeld Fleißarbeit geleistet, um die Anlage an der Kalbecker Straße mit ihrer Prüfungs- und Abreithalle bestens herzurichten. Die zahlreichen Zuschauer erlebten einige spannende Wettbewerbe. Hierzu zählte auch das Finale um den Stübben-Indoor-Cup, einem Wettbewerb für rheinische U-30-Springreiter, das erstmals bei den Pferdefreunden stattfand. In einem Stilspringen L mit Stechen setzte sich Jasmin Lehmbruck (RV Lippe-Bruch Gahlen) mit Capt‘n Jack Sperrow gegen die Konkurrenz durch. Jana Kunz vom Ausrichter kam mit Cascalina auf Rang vier.