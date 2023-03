Fußball-Landesliga SV Hönnepel-Niedermörmter feiert ersten Auswärtssieg

Die SV Hönnepel-Niedermörmter hat ihre schwarze Serie in Auswärtsspielen beendet. Im zehnten Anlauf feierte der abstiegsgefährdete Fußball-Landesligist endlich den ersten Sieg auf des Gegners Platz. Er behielt am Sonntag nach einer überzeugenden Leistung beim PSV Wesel mit 2:1 (1:1) die Oberhand. Den Grund für den Erfolg brachte Thomas Geist auf einen einfachen Nenner. „Die Mannschaft ist von der ersten Sekunde mit der Aggressivität aufgetreten, die sie immer in ihren Heimspielen zeigt. Sie hat bewiesen, dass sie fest daran glaubt, dass wir den Klassenerhalt schaffen werden“, sagte der Coach, der mit seinem Team auf den viertletzten Rang vorrückte. Der Rückstand auf den rettenden zehnten Platz beträgt nur noch einen Punkt.