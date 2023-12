Reitsport Ein gelungener  Jahresabschluss bei Holger Hetzel

Und so zeigten die Teilnehmer und Teilnehmerinnen an beiden Tagen des Springturniers, dass ihnen dieser Rahmen absolut gefällt und sie es genießen, sich voll und ganz auf die angebotenen Prüfungen konzentrieren zu können. Allen voran war das bei Tobias Thoenes (RV von Bredow Keppeln) der Fall, der bei seinem Sieg in der Springpferdeprüfung der Klasse M* im Sattel des fünfjährigen Casper mit einer 8,80 die höchste Wertnote des Turniers erzielte. Sicher und ausbalanciert präsentierte Thoenes den Fuchswallach im Parcours und überzeugte das Richter-Duo Theo Breil und Andrè Kolmann. In der Stilspringprüfung M siegte Victoria-Theresia Joosten vom RFV St. Georg Haldern mit Chardonnay mit der Wertnote von 8,60. Vor, über, nach und zwischen den Sprüngen präsentierte sich das Paar sicher.