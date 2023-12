Reiten Netpoint-Cup-Finale vereint beste Amateur-Reitsportler

Unter anderem starteten die Viersener Mannschaftschampionate im Springreiten. Der Reiterverein Kaldenkirchen freute sich sehr, als er diesem Wettbewerb den Auftakt gab. Das erfolgreiche Turnier des Reitervereins auf dem Gestüt Seehof der Familie Broich in Leuth bot eine tolle Kulisse für diesen Rahmen. Sowohl im Springen als auch in der Dressur besteht eine Mannschaft aus je einem Reiter des im Kreisverband Viersen ansässigen Reitervereins der Klassen E, A*/** und L. Es meldeten sich je achtzehn Mannschaften in der Dressur und im Springen. Die Beteiligung an diesen Prüfungen war überwältigend. „Die Championate sollten den Turniersport im Geiste des Mannschaftsgedankens der Viersener Reiter vereinsübergreifend fördern“, stellt Enger besonders heraus. Und fügt hinzu: „Im jeweiligen Reiterverein steht das Team immer an erster Stelle. Der Gedanke einer für alle und alle für einen wird dabei sehr groß geschrieben.“