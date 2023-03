Fußball-Oberliga Der 1. FC Kleve leistet sich zu viele Fehler

„In der Halbzeitpause haben wir ganz klar angesprochen, dass wir das Ding unbedingt noch drehen wollen. Ich habe aber auch gesagt, dass wir dafür in vielen Situationen besser agieren müssen“, so Akpinar. Doch die Rot-Blauen gingen nach dem Seitenwechsel durchaus engagiert zu Werke, der Trainer hatte Luca Plum und Tim Haal eingewechselt. Allerdings musste die Klever Hintermannschaft bei einer Ecke in der 58. Minute einen Kopfball auf der Linie klären.