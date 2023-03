Westdeutsche Volleyball-Meisterschaft Ein großer Erfolg für den 1. VBC Goch

Eine volle Tribüne, ein vorweggenommenes Finale vor begeisterten Fans in der Vorrunde und dazu ein gutes Abschneiden mit Platz neun für den Nachwuchs des Ausrichters 1. VBC Goch – die Westdeutsche Volleyball-Meisterschaft der U-20-Junioren war in jeder Hinsicht ein voller Erfolg. Daran hatten auch die Stadt Goch sowie zahlreiche Sponsoren, die den Gastgeber bei der Organisation des Turniers in der Sporthalle des Gymnasiums unterstützten, ihren Anteil. Tobias Brendgen, Diagonalangeifer des VBC, brachte es auf den Punkt: „Der Event war super. Das war ein voller Erfolg für uns. Als Mannschaft haben wir sehr gut gespielt.“