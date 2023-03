Wichtiger Erfolg im Abstiegskampf 1. FC Kleve II siegt mit dem letzten Aufgebot

Cem Artas, der sein Startelf-Debüt für den FC Kleve II gab, hatte sein Team nach Vorarbeit von Alexander Möller in der 26. Minute in Führung gebracht. Auch am zweiten Klever Treffer hatte der Torschütze maßgeblichen Anteil. Nach einem Foul an Cem Artas im Strafraum verwandelte Hogir Adar den fälligen Elfmeter sicher zum 2:0 (43.). Dem SV Straelen II gelang in der 80. Minute durch einen Distanzschuss von Cem Ölcen nur noch der Anschlusstreffer.