Lions Club Selfkant 25.000 Euro für Kinderschutzbund Erkelenz

Michael Kutz vom Kinderschutzbund Erkelenz konnte es kaum fassen: Stolze 25.000 Euro überreichte der Lions Club Selfkant während der Weihnachtsfeier an die Sozialeinrichtung. „Das ist die größte Einzelspende, die wir jemals erhalten haben“, sagte der sichtlich gerührte Vorsitzende des Kinderschutzbundes (Ortsverband Erkelenz) in der Lambertus-Pflegeeinrichtung Hückelhoven. Das Geld stammt aus dem Erlös des Weinfestes der Lions im Ziegelweiherpark in Erkelenz, das im August eine überaus erfolgreiche Premiere gefeiert hatte. „Wir freuen uns sehr, dass wir die wertvolle Arbeit des Kinderschutzbundes Erkelenz auf diese Art und Weise unterstützen können“, sagte Lions-Präsident Christoph Tetz während der Übergabe der Spendensumme.