Fußball-Bezirksliga Punkteteilung zwischen Sorgenkindern

Hintergrund: Die Verletzungsmisere nimmt inzwischen fast schon unheimliche Züge an. In der letzten Szene des Spiels erwischte es DJK-Torjäger Jan van de Meer, der mit Verdacht auf Fußbruch ins Gelderner Krankenhaus gefahren wurde. Bereits in der 24. Minute hatte Verteidiger Steffen Douteil eine Knieverletzung erlitten. Nach dem Seitenwechsel musste Marc Brouwers wegen einer Zerrung das Spielfeld verlassen. Ganz nebenbei sahen Yannik Thielen und Kapitän Chris Kleuskens jeweils die Fünfte Gelbe Karte und fallen damit für das nächste Spiel beim VfL Repelen aus. „Repelen müssen wir überstehen, danach sehen wir weiter. Das 2:2 geht in Ordnung, weil die Spielanteile gleichmäßig verteilt waren“, so Hierling. Der Neuling aus Pfalzdorf, der sich zuletzt mit einem 1:0 gegen den TSV Weeze im Abstiegskampf zurückgemeldet hatte, erwischte den besseren Start und ging nach einer halben Stunde durch einen abgefälschten Kopfball von Tom Voss in Führung.