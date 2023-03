Fußball-Landesliga Joker Robin Deckers lässt die SGE Bedburg-Hau jubeln

Tom Versteegen wusste nach dem Abpfiff sofort, wer den Löwenanteil am Sieg der Heimmannschaft hatte. „Das war ein geiles Spiel von dir“, lobte er Marvin Kresimon. In der Tat war der Kapitän der SGE in der Abwehr allgegenwärtig und bremste viele Offensivaktionen des Gegners aus. Kresimon verlor keinen seiner vielen Zweikämpfe und war der Stabilisator seiner Mannschaft.