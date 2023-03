Erfolg im Top-Spiel WRW Kleve II hat jetzt sogar Titelchancen

Die beiden Partien waren an Spannung nicht zu überbieten. „Das waren zwei Tischtennis-Krimis“, so Seipold. In denen übernahmen zwei Ersatzspielerinnen, mit, so Seipold, „unfassbaren Leistungen“ Hauptrollen. Sumi Cho hatte zunächst mit zwei Einzelsiegen großen Anteil am Erfolg in Holzbüttgen. Zudem punkteten Franca van Dreuten (2), Petra Jenisch, Hannah Stemmler (2) und Franca van Dreuten/Hannah Stemmler.