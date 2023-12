Die Highlights auf den Fußballplätzen Diese Spiele sollten Sie im Blick haben

Kevelaerer SV – SV Straelen II (Freitag, 20 Uhr). Der Kevelaerer SV hat zuletzt für zwei faustdicke Überraschungen gesorgt und gezeigt, dass er mit den „Großen“ der Bezirksliga mithalten kann. Mit einem 1:0 bei den Sportfreunden Broekhuysen und einem 1:1 gegen den 1. FC Kleve II hat sich die junge Mannschaft von Trainer Patrick zum Abschluss der Hinrunde einen recht komfortablen Vorsprung von acht Punkten auf die Abstiegszone verschafft. Und ganz nebenbei Viktoria Goch zum Sprung an die Tabellenspitze verholfen. Im letzten Spiel des Jahres kann das Team zeigen, dass es auch mit den „Kleinen“ zurechtkommt. Gegner SV Straelen II hat in der Hinrunde nur ein Spiel gewonnen und trudelt mit gerade einmal sieben Punkten auf dem Konto dem Abstieg entgegen. Für die Reserve von der Römerstraße ist ein Sieg fast schon Pflicht, um das rettende Ufer noch in Sichtweite zu behalten. Das Hinspiel war eine knappe Angelegenheit – zum Saisonauftakt gewann der KSV nach zwei Toren in der Schlussphase mit 2:1.



SV Sevelen – DJK Twisteden (Samstag, 14.45 Uhr). Das muss man sich einmal vorstellen. Bereits in der Anfangsphase der Saison musste die DJK Twisteden ihren langjährigen Torjäger verabschieden. Jan van de Meer hat die Schuhe an den Nagel gehängt – eine schwere Knieverletzung ließ dem 28-Jährigen keine andere Wahl. Und dennoch läuft die Torfabrik unvermindert auf Hochtouren. Die Mannschaft von Trainer Marcel te Nyenhuis hat in der Hinrunde 38 Treffer erzielt – noch besser sind aktuell nur die beiden Titelaspiranten Viktoria Goch (42) und GSV Moers (39). Das liegt natürlich auch daran, dass der Dorfverein aus Kevelaer in Windeseile einen würdigen Nachfolger gefunden hat. Tom Cappel (17 Tore) heißt der neue Schrecken des gegnerischen Strafraums. Folgerichtig tritt die Mannschaft als Favorit am Koetherdyck an. Aufsteiger SV Sevelen führt mit zwölf Punkten die Abstiegszone an. Auch der Gastgeber hat in Philipp Langer (bislang zwölf Treffer) einen Torgaranten in seinen Reihen, der aber in der Regel viel zu sehr auf sich allein gestellt ist.