Fußball-Bezirksliga Viktoria Goch erfüllt gegen das Schlusslicht die Pflicht

Marc Kersjes kritisierte, dass man es dem Gegner zu einfach gemacht habe. „Die Tore sind viel zu leicht gefallen. Goch selbst hat uns sehr viele Räume angeboten, die wir leider nicht nutzen konnten. Vielleicht wäre dann mehr drin gewesen“, sagte Kersjes. Daniel Beine fasste sich in seinem Fazit zum Spiel kurz: „Das war eine einseitige Partie, die wir am Ende hochverdient gewonnen haben. Spielerisch war auch alles in Ordnung – was soll man bei einem 5:0 schon groß erzählen?“