Die Fußball-Highlights im Kreis Kleve Diese Spiele sollten Sie im Blick haben

DJK Appeldorn – Siegfried Materborn (Sonntag, 15 Uhr) Ein Spitzenspiel ist die Partie nur von der Papierform her, eher das Duell zweier Tabellenführer. Siegfried Materborn spielt in der Gruppe eins der Kreisliga B Kleve/Geldern in einer eigenen Liga, was die Bilanz von 18 Siegen in 18 Spielen und das Torverhältnis von 135:24 unterstreicht. Und die DJK Appeldorn ist der Spitzenreiter vom Rest des Feldes. Siegfried Materborn kam in diesem Jahr erst einmal zum Einsatz – beim 9:3-Sieg gegen BV DJK Kellen II. Zwei Mal trat der Gegner nicht an, wohl auch aus Sorge, dass ihm vom Ergebnis her richtig übel mitgespielt würde. Die DJK wird’s mit Sicherheit tun, weil sie vielleicht die Chance hat, für den ersten Flecken auf der weißen Weste des Spitzenreiters zu sorgen.