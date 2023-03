Jugendfußball 1. FC Kleve gewinnt erneut das Kreisderby

In der Niederrheinliga der C-Junioren stand das Kreisderby zwischen dem SV Straelen und dem 1. FC Kleve an. Wie bereits im Hinspiel behielten der Klever Talente die Oberhand und siegten mit 2:0 (1:0). Trotz des strömenden Regens hatten sich rund 140 Zuschauer im Stadion an der Römerstraße eingefunden – gespielt wurde auf Rasen. Die Besucher sahen ein kampfbetontes Derby, in dem die Gäste nach 31 Minuten durch Torjäger Mika von Lipzig in Führung gingen. Er war nach einem abgewehrten Schuss von Ilyas Miri zur Stelle und drückte den Abpraller über die Linie. Es war sein zwölfter Saisontreffer. Damit führt von Lipzig die Torjägerliste in der Klasse an. Beim Klever 2:0, das Liam Kisters in der 55. Minute erzielte, leistete ebenfalls Ilyas Miri die Vorarbeit.