Wieder keine Freigabe Klever Ringstraße bleibt wegen defekter Ampel gesperrt

Am Mittwoch konnte dann nach 18 Monaten Bauzeit endlich die Bauabnahme stattfinden. Alles hoffte auf eine Freigabe am Donnerstag. Am Morgen waren Mitarbeiter der Firma Loock auf der Ringstraße unterwegs, um Absperrungen zu entfernen und Baumaterial zu beseitigen. Dem Vernehmen nach hatte sich auch die Stadtspitze darauf vorbereitet, die Baustelle am Donnerstag zu besuchen, um die Freigabe in Augenschein zu nehmen. Doch je später es wurde, desto geringer war im Rathaus die Zuversicht, dass die Wiedereröffnung noch über die Bühne gehen würde.