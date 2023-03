Fußball-Landesliga Sebastian Kaul muss improvisieren

Ein höchst spannendes und unterhaltsames Duell lieferten sich die beiden Kontrahenten in der Hinrunde im Dingdener Stadion am Mumbecker Bach. Dort bekamen die Zuschauer damals ein spektakuläres 4:4 geboten. „Für vier Treffer würde ich sofort unterschreiben. Nur sollte dann diesmal unsere Abwehr etwas sicherer stehen“, so Kaul. Hoffnung auf Zählbares gibt ihm der starke Auftritt seiner Mannschaft beim Spitzenreiter SV Scherpenberg. Zwar gab es eine 2:3-Niederlage, doch vor allem nach der Pause legte die SGE Bedburg-Hau eine eindrucksvolle Vorstellung hin und kassierte erst in der vierten Minute der Nachspielzeit den entscheidenden Treffer.