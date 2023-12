Preis in Straelen Umwelt-und Naturschutzpreis für Steuergesellschaft Dr. Müller, Hufschmidt

In der Bewertung der Jury heißt es, dass das Betriebsgelände mit seiner Größe und vielfältigen artenreichen Gestaltung positiv in das Gewerbegebiet an der Zeppelinstraße in Straelen wirkt. Der Garten sei für Besucher offen und zeichne sich durch seine struktur- und artenreiche Gestaltung aus. Gezielte artenschutzfördernde Maßnahmen, wie Fledermausnistkästen und Vogelnistkästen ergänzen das Angebot auf dem gestalteten Betriebsgelände, so die Jury. Die Wege sind wasserdurchlässig mit Mulchmaterial bedeckt. Das Niederschlagswasser der Gebäude wird in zwei Teichen zurückgehalten und in Trockenzeiten zur Bewässerung des Gartens verwendet.