Neues Verfahren in Kellen Diese Grundstücke in Kleve kommen jetzt neu auf den Markt

Die aktuellen Baupreis- und Kreditkostenentwicklungen hätten merklich dazu beigetragen, dass auch in Kleve der Wunsch nach günstigeren Varianten des Hausbaus stärker in den Vordergrund getreten sei, teilt die Verwaltung nun mit. Die Stadt habe sich daher dazu entschieden, zunächst zwei Grundstücke des Baugebietes für die Errichtung von Doppelhäusern herauszugeben. Konkret handelt es sich um die Grundstücke, die im Lageplan des Baugebietes die Nummern zehn und elf tragen. Das Grundstück zehn wird für die Doppelhausbebauung in die Grundstücke 10a (ca. 232 Quadratmeter) und 10b (ca. 249) aufgeteilt, das Grundstück elf in die Grundstücke 11a (ca. 248) und 11b (ca. 244). Die künftigen Nachbarn müssen sich somit etwa auf eine einheitliche Form-, Farb- und Materialauswahl einigen.