Jugendfußball : In Materborn steigt wieder die Siegfried Open

Kleve-Materborn Turniere am 29. und 30. Juni.

(RP) Aufgrund der Neugestaltung der Platzanlage in Verbindung mit den beiden Kunstrasenplätzen war zwei Jahre lang Pause. Nun geht es an der Materborner Allee wie gewohnt einmal im Jahr mit den Siegfried Open weiter. Am kommenden Wochenende, 29. und 30. Juni, finden sich wieder etliche Jugendteams zum Ende der Saison auf der Anlage des SV Siegfried, um Sieger und Plazierte auszuspielen. Die Mannschaft, die in diesem Jahr die weiteste Anreise hat, kommt vom TSV Nieukerk und aus dem Südkreis ist auch ein Team vom KSV Kevelaer dabei.