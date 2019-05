Bürgermonitor : Siegfried: Parkplätze sind nicht nutzbar

Kleve-Materborn Der SV Siegfried Materborn wartet immer noch darauf, dass die Stadt die Zufahrt zum Parkraum freigibt.

„Mitte Januar hat Kämmerer Willibrord Haas uns versprochen, dass spätestens in drei Monaten die Zufahrt zu den Parkplätzen frei ist. Außerdem sollte bis dahin eine Querungshilfe für die vielen jungen Fußballspieler, die bei uns trainieren, gebaut worden sein“, sagt ein Vereinsmitglied, das anonym bleiben möchte. Jetzt, fast vier Monate später, ist weder die Zufahrt frei, noch gibt es die Querungshilfe. Und an diesem Zustand wird sich so schnell wohl auch nichts ändern, wie die Stadt Kleve auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte. „Die Gespräche mit dem Landesbetrieb Straßen.NRW dauern immer noch an. Die Stadt Kleve möchte gerne eine Querungsinsel im Bereich der Tilsiter Straße erstellen. Die Mittel in Höhe von 50.000 Euro hat der Rat der Stadt Kleve im Haushalt bereitgestellt. Leider ist die finale Entscheidung beim Landesbetrieb Straßen.NRW noch nicht getroffen worden. Dies hat zur Folge, dass der Parkplatz weiterhin geschlossen bleibt“, so die Stadt.