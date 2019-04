Fußball : Siegfried steht unter Zugzwang

Kreis Kleve Fußball-Kreisliga A Kleve-Geldern: Heute Abend um 20 Uhr gibt es drei Nachholspiele.

Für sechs A-Ligisten stehen am Mittwochabend Nachholpartien an. Dabei handelt es sich um Spiele des 17. und 19. Spieltages. Alle Partien werden um 20 Uhr angepfiffen.

Siegfried Materborn – SC Blau-Weiß Auwel-Holt. Mit mittlerweile sieben Punkten Rückstand auf den rettenden 13. Tabellenplatz stehen die Gastgeber in dieser Partie unter Zugzwang. Allerdings hat das 2:8 in Sevelen der Moral der Mannschaft mit Sicherheit nicht gutgetan. Dennoch gibt sich Trainer Ingo Pauls kämpferisch. „Noch ist nichts entschieden. Wir werden um jede Chance kämpfen“. Auch der Gast aus Auwel-Holt reist mit Frust im Gepäck an. Gegen Uedem musste das Team noch in der letzten Minute den Ausgleich hinnehmen und ist in diesem Jahr noch ohne Sieg. „Wir müssen unbedingt die Köpfe hochbekommen. Das wird nach unserer Sieglosserie aber bestimmt nicht einfach“, hofft Lars Allofs auf ein Ende der Serie.