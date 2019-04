Basketball : Merkur Kleve zeigte engagierte Leistung

Kreis Kleve Basketball-Landesliga: Kessels Damen verlieren bei Schwarz-Weiß Essen.

In der Basketball-Landesliga-Damen musste die Spielvereinigung Kessel beim ETB Schwarz-Weiß Essen antreten. Trotz einer guten Leistung musste sich das Team um Trainer Georg Kröll am Ende mit 45:59 (24:30) geschlagen geben. Die Kesseler Damen gestalteten das 1. Viertel ausgeglichen. Mit einer Ball-Raum-Verteidigung versuchte das Team über die gesamte Spielzeit die Distanzschützinnen der Gastgeberinnen auszuschalten. Allerdings taten sich die Gäste vom Niederrhein von Beginn an mit der großzügigen Regelauslegung der Unparteiischen schwer, die viele harte Aktionen auf beiden Seiten laufen ließen. Die ETB-Damen dagegen nutzen dies zu ihrem Vorteil aus und bauten im Verlaufe des Spiels den Vorsprung kontinuierlich aus. Zwar versuchten die Kesseler Damen im Spiel zu bleiben, doch der ETB war in den entscheidenden Augenblicken immer einen Tick effektiver. Und so fiel dann auch die Analyse von Georg Kröll nach der Partie aus. „Zwei fast gleichwertige Teams haben ein gutes Spiel gezeigt, wobei Essen über das ganze Spiel verteilt eine Nuance besser war und einfach mit der harten Gangart, die erst durch das großzügige Verhalten der Schiedsrichter entstehen konnte, besser zurecht kam.“

Die Herren des VfL Merkur Kleve mussten in der Basketball-Landesliga bei den bereits als Meister und Aufsteiger in die Oberliga feststehenden Black Eagles Düsseldorf antreten. Obwohl mit nur sieben Spielern in die Landeshauptstadt gereist, zeigten die Gäste eine engagierte Leistung, mussten sich am Ende jedoch mit 67:72 (32:32) geschlagen geben. Gegen den Tabellenführer ließ Trainer Nicola Radic sein Team eine Ball-Raum-Verteidigung spielen, mit der die Gastgeber einige Probleme hatten. Die Merkurianer glaubten an sich und gestalteten die Partie lange offen. Erst in der Schlussphase erzwangen die Black Eagles gegen kräftemäßig abbauende Klever einige Ballverluste, die am Ende zum knappen Erfolg reichten. „Die Mannschaft hat eine tolle Moral gezeigt und sehr gut mitgespielt. Am Ende haben uns leider die Kräfte und ein notwendiges Quäntchen Glück gefehlt“, analysierte Coach Radic die Partie.