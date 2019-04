Fußball : Gemischte Gefühle beim SV Rindern

Kleve-Rindern Fußball-Bezirksliga, Gruppe 5: SV Rindern - SF Broekhuysen 2:2.

Aufgrund der Sperren von Daniel Cortez, Daniel Beine und Fabian Hildebrandt und dem Ausfall von Cihan Ezer war Ernst gezwungen, seine Startelf umzubauen. So rückten Nik Ballabani und Bernard Alijaj sowie Kelvin Krott und Alexander Verrieth aus der zweiten Mannschaft in die Anfangsformation. Trotz der Umstellungen hatte der Trainer die Devise ausgegeben, „sich nicht zu verstecken und keine Ausreden zu suchen“. Das setzte seine Mannschaft von Anfang an um und zeigte sich hochmotiviert. Nach 33 Minuten gingen die Hausherren dann sogar durch Mittelfeldspieler Julian Medrow mit 1:0 in Führung, bevor Medrow einen Doppelpack schnürte und noch vor der Halbzeit auf 2:0 stellte (44.). „Wir haben eine ganz starke erste Hälfte gespielt und sind diszipliniert aufgetreten“, lobte Ernst.