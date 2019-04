Fußball : Viktoria Goch kassiert späten Ausgleich

Goch Fußball-Bezirksliga: DJK Lowick - Viktoria Goch 2:2 (0:1)

Mit zwei Änderungen in ging die Kilkens-Elf in die Begegnung: Für Lukas Ernesti und Robert Nafin rückten Kapitän Tim Janz und Malik Bongers in die Startelf. In Hälfte eins legte die Viktoria los wie die Feuerwehr und präsentierte sich aggressiv und mit guten Momenten in der Offensive. Folgerichtig gingen die Gäste durch den kurz zuvor eingewechselten Christian Offermanns nach 29 Minuten in Führung. „Wir hätten nach 45 Minuten sogar noch höher führen müssen, “, erklärte Kilkens.