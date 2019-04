Volleyball : "Endspiel" für Bedburg-Hau gegen Neuss

Bedburg-Hau/Goch Heute um 19 Uhr Heimspiel für den Verbandsligisten. Saisonausklang für Bezirksliga-Aufsteiger Goch.

Volleyball-Verbandsliga: SV Bedburg-Hau - DJK Rheinkraft Neuss. Wenn sämtliche Stricke reißen, ist Samstag die Saison für Gastgeber Bedburg-Hau beendet und der Abstieg der Sechs um Zuspieler Niklas Groß besiegelt. Dieses unschöne Szenario am Ende einer ziemlich verkorksten Verbandsliga-Spielzeit wird dann Realität, sollte es dem gastgebenden Tabellenvorletzten nicht gelingen, das Saisonfinale gegen den seit dem vorletzten Spieltag um zwei Punkte besseren Relegationsplatzinhaber Rheinkraft Neuss mit 3:0 oder 3:1 Sätzen zu gewinnen. Der Druck, der auf der Sechs von der Antoniterstraße lastet, ist demzufolge groß. Doch das Team vertraut darauf, Neuss noch vom Relegationsplatz verdrängen zu können und dann Anfang Mai im Nachgang zur Saison doch noch den Verbleib in der Verbandsliga verwirklichen zu können. Selbstbewusst erklärt Haus erfahrener Angreifer Stephan Reinders vor dem ersten von eventuell zwei danach noch anstehenden „Endspielen“ um den Klassenerhalt: „Uns ist bewusst, was Sache ist, machen uns deshalb aber nicht bang. Wir wollen diesen letzten Strohhalm, der uns noch geblieben ist, ergreifen und wissen, dass wir es schaffen können.“ Allerdings räumt Reinders auch ein, dass sich die SVB-Sechs ganz anders präsentieren muss als in vielen anderen Partien in dieser Saison und vor allem deutlich besser als zuletzt beim desaströsen Auftritt bei Spitzenreiter und Meister Moers. Deshalb betont er vor Haus Saisonfinale gegen Neuss, das am Samstag um 19 Uhr in der Halle an der Antoniterstraße angepfiffen wird: „Bei uns muss alles passen!“