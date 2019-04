Tischtennis : Kellen sichert sich im Derby die Klasse

BV DJK Kellens Christian Nellessen-Tann (links) und Erwin Verhaßelt gewannen im Bezirksliga-Derby gegen die Klever DJK-Reserve das Doppel. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Tischtennis: NRW-Absteiger DJK Rhenania kommt beim Meister Ronsdorf mit 0:9 unter die Räder.

Herren-NRW-Liga 2: TTV Ronsdorf – DJK Rhenania Kleve 9:0. Nichts zu holen gab es am letzten Spieltag erwartungsgemäß für die Klever Rhenania beim Gastspiel im Bergischen Land. Nach der 3:9-Niederlage in der Klever Oberstandt unterlag das Tabellenschlusslicht dem zukünftigen Oberlisten im Rückspiel mit 0:9 (7:27-Sätze). DJK-Spitze „Jojo“ Kirchner: „Gegen den in Bestbesetzung aufspielenden TTV Ronsdorf hatten wir keine Chance!“ Den Ehrenzähler hatte in der Sporthalle an der Ferdinand-Lasalle-Straße Simon Jansen auf dem Schläger. Im Doppel unterlag der Klever Mannschaftsführer an der Seite von Christian Schlesinger gegen Michael Holt/Jens Gester nach 2:0-Satzführung im Entscheidungsdurchgang mit 9:11, im Einzel nach 2:0-Satzführung gegen Gester in fünften Satz mit 6:11. Weitaus einseitiger verliefen die weiteren Begegnungen. Die Doppel Andreas Bolda/Kirchner und Martin Blume/Bernd Krissler blieben ebenso wie Kirchner und der für den weiterhin verletzten Oliver Jansen aufspielenden Krissler ohne Satzgewinn. Jeweils in vier Sätzen scheiterten im letzten NRW-Liga-Spiel Bolda, Blume und Schlesinger.

Herren-Landesliga 7: TTVg WRW Kleve – TTC BW Geldern-Veert 2:9. Nur mit einer Rumpfmannschaft konnte der Klever Landesligist das letzte Saisonspiel bestreiten. Aufgrund der Unterstützung von Mannschaftskamerad Lukas Kepser, der sich für erste RTL-Live-Show von „Deutschland sucht den Superstar“ in Köln qualifiziert hatte, waren aus der Stammformation am Samstagabend lediglich zwei Spieler mit von der Partie. WRW-Spitze Jens Roeloffs: „Wir hatten im Vorfeld zahlreichen Anfragen gestellt. Zuletzt hatten wir noch eine frühere Anschlagzeit für den Spieltermin selber vorgeschlagen. Der TTC wollte wohl aber aus taktischen Gründen nicht verlegen. Wir wollten als Verein hinter Lukas stehen und ihn vor Ort zahlreich unterstützen. Sowas macht man vermutlich nur einmal im Leben. Normalerweise wäre ich auch in Köln gewesen, eine Spielabsage hätte uns in diesem Fall aber 400 Euro gekostet!“ Trotz der Ersatzgestellungen konnte die WRW-Sechs der Mannschaft um Maik Lehwald zumindest in den ersten Begegnungen des Abends Paroli bieten. Im Doppel blieben zum Auftakt Roeloffs/Benedikt Voss gegen Lehwald/Christoph Marks auf der Siegerstraße. Im Einzel unterlagen Roeloffs (Rolf Biermann), Voss (Lehwald) und Matthias Kaus (Ralf Ängenheyster) nur knapp im Entscheidungsdurchgang. Kein zählbarer Erfolg sprang in der zweistündigen Partie auch für Petra Jenisch und Klaus Seipold heraus. Der einzige zählbare Erfolg im Einzel ging auf das Konto Szu Han Lee (3:2 Marks).

Herren-Bezirksliga 1: DJK Rhenania Kleve II - BV DJK Kellen 4:9. Mit einem 9:4-Erfolg (29:23-Sätze) der Gäste endete das Lokalderby in der Klever Oberstadt. Die Kellener Spitze Michael van Heek: „Glücklich zum Sieg gekämpft. Tolle Mannschaftsleistung!“ Während sich der BV DJK Kellen mit dem dritten Sieg in Folge am letzten Spieltag doch noch den direkten Klassenerhalt sichern konnte, muss die punktgleiche DJK-Reserve aufgrund des schlechteren Spielverhältnisses in die Relegation. In den Entscheidungsspielen der Tabellenachten trifft die Mannschaft um Julian Binn am 11./12. Mai auf den TuS Rheydt-Wetschewell II, den TTC SW Düsseldorf und die DJK VFB Frohnhausen.

Die Vorentscheidung zugunsten des letztjährigen Landesligisten fiel bereits zum Auftakt. Im Doppel konnten alle drei Kellener Paarungen einen 0:2- bzw. 1:2-Satzrückstand noch wettmachen. Neben Frank Boterham/van Heek (gegen Daniel Marquard/Hendrik ter Steeg) punkteten auch Christian Nellessen-Tann/Erwin Verhaßelt (gegen Jens Westerbeck/Julian Binn) und Wolfgang Horn/Ralf Kerkhoff (gegen Nils Bernhagen/Stefan Rütgers) knapp im Entscheidungsdurchgang. Die glückliche 3:0-Führung bauten die beiden Spitzen Nellessen-Tann und van Heek (beide gegen Marquard) sowie Verhaßelt (2), Boterham (1) und Kerkhof (1) im Einzel weiter aus.