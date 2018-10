SC Auwel-Holt schlägt Tabellenführer TSV Weeze

Gelderland Fußball-Kreisliga A: Marcel Fronhoffs macht mit dem Tor des Tages den 1:0 (0:0)-Erfolg gegen Tabellenführer TSV Weeze perfekt, der damit seine erste Saisonniederlage hinnehmen muss. SV Herongen verliert 1:3 in Pfalzdorf.

Am zehnten Spieltag im Kreisliga-Oberhaus hat es nun auch den TSV Weeze erwischt. Der Tabellenführer musste beim 0:1 in Auwel-Holt die erste Saisonniederlage hinnehmen. Durch das 3:1 über Herongen bleibt Alemannia Pfalzdorf nicht nur weiterhin ungeschlagen, sondern klettert in der Tabelle auf den zweiten Rang.

Alemannia Pfalzdorf – SV Blau-Weiß Herongen 3:1 (1:0). In einer der beiden Spitzenbegegnungen des zehnten Spieltages trafen der Tabellendritte und Zweite aufeinander. Dabei dominierten die Gastgeber Durchgang eins, versäumten es aber, neben dem Elfmetertor von Lars Völpert (33.) die Führung bis zum Seitenwechsel auszubauen. In der zweiten Halbzeit fand der Gast aus Herongen besser in die Partie, musste jedoch nach 54 Minuten das 0:2 durch Christian Ploenes hinnehmen. Frens Bierstekers erzielte dann den verdienten Anschlusstreffer für Herongen (63.). In der Folge hatten nun die Gastgeber das Glück auf ihrer Seite, da Herongen nur die Latte und den Pfosten traf. Den Endstand markierte nach 82 Minuten David Rothemel für die Alemannen. „Die schlechte Chancenverwertung hätte uns in der zweiten Halbzeit noch in Probleme bringen können. Am Ende bin ich jedoch mit der Leistung der Mannschaft zufrieden“, analysierte Pfalzdorfs Trainer Thomas Erkens die Partie. „In einem schwachen Spitzenspiel waren wir heute das schwächere Team“, erklärte Gäste-Coach Sebastian Tissen.