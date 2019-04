Fußball : Ideenlose Rot-Blaue verlieren verdient

Kleve Oberliga Niederrhein: ETB Schwarz-Weiß Essen – 1. FC Kleve 2:0 (0:0). Die Rot-Blauen enttäuschen mit offensiver Harmlosigkeit.

Doch auch fußballerisch war die Begegnung kein Leckerbissen. Verzichten musste Kleves Trainer Umut Akpinar nicht nur auf die Langzeitverletzten, sondern auch auf Jannis Altgen (Sprunggelenksprobleme), Levon Kürkciyan (Lebensmittelvergiftung) und Sebastian van Brakel, der aus persönlichen Gründen verhindert war. Ihn vertrat Tim Haal in der Innenverteidigung. Geprägt wurde das Spielgeschehen von engen Mittelfeldzweikämpfen und einer Vielzahl von Pfiffen des Regelhüters. Die erste aussichtsreiche Gelegenheit hatte Kleves Angreifer Jan-Luca Geurtz, der nach einer Viertelstunde von der Strafraumkante abschloss. Sein Versuch aber flog abgefälscht am Tor vorbei. Kurz darauf hätte Yusuke Unoki für den Gast aus der Schwanenstadt die Führung besorgen können, er aber traf den Pfosten.

Ein Freistoß der Essener verfing sich nach 28 Minuten im Außennetz von Schlussmann Ahmet Taner, der in der Folge zum Hauptdarsteller avancierte. Der Schiedsrichter ahndete ein strittiges Handspiel von Fatih Duran im Strafraum und zeigte auf den Punkt. Einen schwach geschossenen Elfmeter von Emre Kilav aber entschärfte Taner nach einer halben Stunde sehenswert. Den damit errungenen Kredit hätte er beinahe wieder verwirkt, als er kurz vor dem Gang in die Kabine das Spielgerät direkt in den Fuß von Athanasios Tsourakis spielte. Dieser verfehlte aus zehn Metern und spitzem Winkel. „Wir sind schwer ins Spiel gekommen, weil wir uns Druck gemacht haben. Dabei wäre das nicht nötig, Druck sollte man nur auf der Toilette haben. Danach aber machen wir es deutlich besser und haben Kleve kaum eine Chance gelassen“, sagt Übungsleiter Wölpper.

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich der FC anfangs um Besserung bemüht, ohne daraus Kapital schlagen zu können. Es fehlte in der 57. Minute an Galligkeit in den direkten Duellen, als Marvin Ellmann unbedrängt durch die Klever Reihen marschieren konnte und nach feinem Solo mit einem gezielten Flachschuss das 1:0 besorgte. In der Folge verdienten sich die Ruhrpottler den Treffer durch eine leidenschaftliche Vorstellung, die durch einen weiteren Elfmeter noch garniert wurde. Tim Haal ging im Strafraum unglücklich zu Werke und brachte seinen Gegenspieler zu Fall, den Strafstoß versenkte Tsourakis zielsicher im rechten Eck. Der 1. FC Kleve war geschlagen.