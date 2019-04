Fußball : Hö.-Nie. verliert das Kellerduell

Landesligist Hönnepel-Niedermörmter - hier am Ball mit Nils Hermsen - trat diesmal in weißen Trikots zuhause an. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kalkar Fußball-Landesliga, Gruppe 2: SV Hönnepel-Niedermörmter – GSV Moers 1:2 (0:1). Für die Schützlinge von Trainer von Kuczkowski sieht es nach der nächsten Niederlage ziemlich schlecht aus.

Kalkar Die Spielvereinigung Hönnepel-Niedermörmter konnte in diesem Jahr noch keinen Heimsieg in der Landesliga feiern. Auch am Sonntag – im wichtigen Duell gegen Tabellennachbar GSV Moers – klappte es daheim nicht mit dem Dreier. Die Mannschaft von Trainer Thomas von Kuczkowski unterlag mit 1:2 gegen die Elf von Coach Thorsten Schikofsky.

Mit Respekt vor dem Gegner gingen die Kontrahenten in das wichtige Kellerduell auf dem Kalkarer „Acker“. Für Hö.-Nies Innenverteidiger Jonas Vengels, der sich unter der Woche im Pokalspiel verletzt hatte, stand diesmal Patrick Braun in der Abwehr. Die Sturmspitze der Bullen bildete Luca Plum, und im Tor stand erneut der gelernte Angreifer Can Yilmaz, denn Etat-Keeper Joel Kaworsky konnte unter der Woche nicht ausreichend trainieren.

Info So spielte Hö.-Nie. gegen GSV Moers SV Hö.-Nie.: Yilmaz – Nguanguata, Schütze, Braun, Hitzek, Tenbruck (55. Erzi), Mayr (81. Buttgereit), Husic, Kimbakidila (40. Bilali), Hermsen, Plum Tore: 0:1 Lukas Koch (26.), 1:1 Edin Husic (Strafstoß, 59.), 1:2 Luis Ramon Gizinski (71.) Schiedsrichter: Jens Laux Zuschauer: 150

Nachhaltigen Druck konnte in der ersten Halbzeit keine der Mannschaften aufbauen, wenngleich beide Mannschaften ihre Gelegenheiten hatten. So verpasste Hö.-Nies Nils Hermsen in der 20. Minute einen Querpass von Plum nach schöner Kombination der Hausherren nur knapp. Sechs Minuten später waren es die Gäste aus Moers, die in Führung gingen: Ein hoher Ball aus dem Mittelfeld in die Spitze erreichte Lukas Koch, der den Hö.-Nie.-Keeper überwand.

Nach dem Gegentreffer musste Hö.-Nie. einen weiteren Rückschlag einstecken: Mit Prince Kimbakidila konnte eine wichtige Offensivkraft verletzungsbedingt nicht weitermachen. Für ihn kam Elidon Bilali (40.).

Mit 0:1 ging’s in die Pause. Nach Wiederanpfiff gewann die Partie an Schwung, Hö.-Nie. eröffnete mit einem Kopfball von Husic (47.) über die Latte. Eine Riesengelegenheit ließ der GSV fünf Minuten später auf der der anderen Seite aus: Pascal Sikorska schoss den Ball aus kurzer Distanz über die Latte des Hö.-Nie.-Tores.

Nach weiterer Chance für die Gäste durch Samet Altun (58.) handelten sich die Moerser mit einem Foul an Luca Plum einen Strafstoß ein. Hö.-Nie.-Kapitän Edin Husic (59.) trat an und verwandelte den Elfmeter zum 1:1-Ausgleich.

In der 62. entschärfte SV-Torwart Can Yilmaz mit einem starken Reflex einen Schuss von Christian Zeiler. Der kurz zuvor eingewechselte Marcel Haeger bereitete dann mit einem Sprint über Rechtsaußen die erneute GSV-Führung vor. Seine Flanke landete beim ebenfalls eingewechselten Luis Ramon Gizinski (71.), der zum 2:1 vollstreckte.