Handball : Uedems Damen siegen ungefährdet

Uedem Handball-Verbandsliga: Uedemer TuS - ASV Süchteln 31:19. Leonie Verhülsdonk beste Werferin.

Einen wichtigen Sieg konnten am Wochenende die Handballerinnen des Uedemer TuS einfahren. Vor heimischem Publikum besiegte das Team von Coach Thomas Hoffmann den Tabellenletzten ASV Süchteln deutlich mit 31:19. Leonie Verhülsdonk trat dabei mit zehn Toren besonders auffällig in Erscheinung.

Hoffmann musste am Samstag auf Rückraumakteurin Claudia Lubiewski verzichten, dafür stand Anna Willen im Kader. Der seit dem Rückrundenstart für die UTuS-Damen veranwortliche Mann an der Seitenlinie hatte vor der Partie noch gewarnt, dass „wir den Gegner nicht unterschätzen dürfen“. Diese Woche beherzigte seine Mannschaft von Anfang an. Bis zum 2:2 nach vier Minuten hielten die Gäste noch mit, ehe Uedem den ersten Zwischenspurt anzog und Süchteln bis auf 8:3 distanzierte. Zwar konnte das Tabellenschlusslicht noch einmal auf 9:12 verkürzen, bis zum Pausenpfiff bauten die UTuS-Damen den Vorsprung allerdings auf 18:11 aus. „Wir haben hier schon eine sehr fokussierte Leistung gezeigt“, lobte Hoffmann nach der Partie.