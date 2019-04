Volleyball : Bedburg-Hau packt die Relegation

Bedburg-Hau Volleyball-Verbandsliga: SV Bedburg-Hau - Rheinkraft Neuss 3:0 (26:24, 25:19, 25:7).

Gut war dabei auf jeden Fall, dass Gastgeber Hau ganz anders auftrat als in vielen anderen Spielen einer ziemlich verkorksten Saison. Derart konzentriert, motiviert und mit so viel Biss hatte sich das Team um Zuspieler Niklas Groß im Verlauf der Spielzeit vor dem eigenen Anhang kaum einmal präsentiert. Rundum zufrieden hielt Haus Angreifer Stephan Reinders nach Ende des Partie fest: „Heute haben wir genau so stark gespielt wie in unserem zuvor besten Saisonspiel beim 2:3 gegen Vizemister Verberger TV.“