Fußball : Keine Punkte für Siegfried

Kreis Kleve Fußball-Kreisliga A Kleve-Geldern: Ein Zähler für Donsbrüggen im Nachholspiel.

Siegfried Materborn – SC Blau-Weiß Auwel-Holt 2:4 (2:2). Nach zuletzt acht sieglosen Spielen konnte Blau-Weiß Auwel-Holt beim Tabellenschlusslicht endlich wieder einen Sieg feiern. Zunächst brachte Cedric Cain die Gäste nach 17. Minuten in Führung. Doch Michael Wolbers, für den diese Partie sein Abschiedsspiel für die Materborner war, und Julian Diedenhoven drehten innerhalb von fünf Minuten die Partie. Kurz vor der Halbzeit gelang Chris Beterams der Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel sorgten dann erneut Beterams (66.) und Julian Treffurth in der Nachspielzeit für die Entscheidung. „Ich kann der jungen Mannschaft erneut keinen Vorwurf machen, sie hat auch heute wieder alles versucht“, erklärte Materborns Co-Trainer Stephan Siebers nach der Niederlage.

Arminia Kapellen-Hamb – Sturm Wissel 2:0 (2:0). Durch den Sieg der Arminia konnten sie die Wisseler Gäste in der Tabelle überholen. In der ersten Halbzeit sorgte Frank Boos bereits für die Entscheidung. Er brachte sein Team durch einen Doppelschlag in Führung (38., 43.). Das war gleichzeitig auch der Endstand. Die Gäste verpassten es zurück ins Spiel zu finden, indem sie einen Elfmeter vergaben und dem Rückstand hinterherrennen mussten. „Der Sieg ist sehr verdient. Wir haben den Kampf angenommen und auch taktisch eine gute Leistung gezeigt“, begründete Kapellens Co-Trainer, Frank Käter, den Sieg. „Die Gegentore entstanden durch katastrophale Fehler. Insgesamt war es einfach zu wenig“, so der enttäuschte Wisseler Trainer Marco Schacht.

Grün-Weiß Vernum – SV Donsbrüggen 1:1 (1:1). Die Vernumer konnten sich durch den Sieg wieder einen Punkt weiter von den Abstiegsplätzen absetzen. Die Gäste hingegen bleiben bei nur drei Punkten vor Platz 14 weiter im Abstiegskampf. Dabei ging Donsbrüggen sogar durch Sascha Kromwyk in Führung (32.). Diese hielt jedoch nicht lange an, denn quasi im Gegenzug glich Martin Weiser aus (34.). So blieb das relativ chancenarme Spiel bei der Punkteteilung, die auch aus Sicht beider Trainer völlig in Ordnung geht. „Das Unentschieden ist gerecht. Das Spiel war von vielen Fehlern geprägt. Am Ende muss man mit dem Unentschieden zufrieden sein“, analysierte Vernum-Coach Sascha Heigl. „Gerne hätten wir mehr mitgenommen. Ich glaube, dass wir noch etwas verunsichert waren und jetzt die Köpfe hochkriegen müssen“, so Gästetrainer, Christian Roeskens.