Fußball : Alemannia: Schlagkräftige Truppe

Goch-Pfalzdorf Fußball: Der A-Ligist Pfalzdorf greift in der neuen Saison wieder an. Trainergespann Markus Hierling und Peter Franke.

Am letzten Spieltag der Kreisliga A konnte Alemannia Pfalzdorf für einige Minuten noch von der Bezirksliga träumen. Doch der Straelener Siegtreffer in Minute 89 gegen den Uedemer SV ließ diese Träume wie eine Seifenblase platzen. Und so wird die Mannschaft vom Gocher Berg nach dem Abstieg aus der Bezirksliga 2016/2017 nun in ihre dritte Spielzeit im Kreisliga-Oberhaus gehen. Allerdings wird nicht mehr Thomas Erkens, der das Team im Laufe der Spielzeit 2014/2015 übernahm, die sportliche Verantwortung an der Seitenlinie tragen. Bereits im Frühjahr teilte der Verein mit, dass sich die Wege mit Thomas Erkens trennen werden. Für die kommende Spielzeit haben die Verantwortlichen des Vereins ein Trainergespann verpflichtet. Markus Hierling und Peter Franke werden ab sofort für die sportlichen Belange des A-Ligisten Verantwortung zeigen. Hierling ist 44 Jahre alt, Inhaber der Fußballehrer A-Lizenz und trainierte in den vergangenen beiden Spielzeiten den AS-Ligisten SV Millingen.