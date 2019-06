Tennis : Reichswaldes Damen 30 mit knapper Niederlage

Damen-30 (v. l.): Karen Jenisch, Daniela van Hall, Christina Piron, Nicole Weingarten, Anja Best, Sandra Jung, Astrid Hilberath. Foto: TC Reichswalde

Kleve-Reichswalde Damen 40 vor Aufstiegskrimi. Klassenerhalt für 1. Damen. Damen 55 ohne Chance.

(RP) In der Bezirksklasse B entführte die junge 1. Damenmannschaft aus Reichswalde souverän mit 7:2 die Punkte aus Sevelen und stellte das Gesamtpunktekonto auf ein beruhigendes 3:1. An der Spitze musste Katja Meijer sich mit einer starken Sevelener Nr.1 auseinandersetzen und verlor mit 2:6, 1:6. Miriam Vos, Maike Kremer, Alina Friedrichs, Lucie Palm machten kurzen Prozess mit ihren Gegnerinnen. Elisa Gansel behielt im Match-Tiebreak die Nerven und freute sich am Ende über das spannende10:6 zu ihren Gunsten. In den Doppeln verloren Miriam Vos/Lucie Palm knapp den Match-Tiebreak, Maike Kremer/ Alina Friedrichs und Lucia Meijer mit Kathrin Vorath erhöhten dann am Ende ungefährdet auf den 2:7 Endstand für Reichswalde.

Auch wenn Karen Jenisch mit ihren klaren Einzel- und Doppelerfolgen wie schon so oft der Turm in der Schlacht war, freuten sich nach dramatischem Spielverlauf die Rheydterinnen über ein knappes 4:5 in Reichswalde. Zum Spielverlauf: Sandra Jung an Position 2 gab sich mit 4:6, 1:6 geschlagen, während Daniela van Hall ihrer Gegnerin mit 6:1, 6:1 wenig Luft zum Atmen ließ. Anja Best und Astrid Hilberath versuchten vergeblich, eine Wende gegen gute Rheydterinnen zu erzwingen.

Vorentscheidend war dann die unglückliche 10:12 Niederlage von Christina Piron im Match-Tiebreak gegen die Nummer 5 aus Rheydt. Am Ende ging man mit der Last eines 2:4 Rückstands in die Doppel. Doppel 1 (Jenisch/Jung) und Doppel 3 (van Hall/Weingarten) stellten zwischenzeitlich das Unentschieden her, am Ende musste Doppel 2 (Best/Piron) aber die Überlegenheit des Rheydter Doppels anerkennen. Trotzdem dürfte bei normalem Verlauf der Klassenerhalt nicht in Frage stehen.

Die Damen-40 ziehen weiter verlustpunktfrei ihre Kreise in der Bezirksklasse A und sonnen sich im Licht der Tabellenführung. Diesmal zeigten sie im Auswärtsspiel in Rheinkamp beim deutlichen 1:8 Auswärtssieg, warum sie Aufstiegskandidat sind.

Nicole Weingarten gab das einzige Einzel an Position 4 ab, ihre Mitstreiterinnen Anja Romijnders, Britta Arntz, Silke Grabbe, Eva Voepel und Aynur Gichtbrock setzten sich überlegen mit 2:0 Sätzen durch. Romijnders/Arntz, Grabbe/ Teurlings und Voepel/ Gichtbrock besorgten sich das Sahnehäubchen mit drei Doppelsiegen.

Mit ziemlich leeren Händen kehrten die Damen 55 von der weiten Fahrt nach Remscheid zurück.

Mit 1:8 ließ man die Punkte im Bergischen Land. Lediglich Brigitte Does konnte an Platz 6 den Ehrenpunkt mit 6:0, 6:3 verbuchen. Hildegard Brammen und Maria Brey wehrten sich nach Kräften, konnten am Ende aber die 6:10 Match-Tiebreak Niederlage nicht abwenden. Ulrike Peters, Carmen Wiese und Annemaria Görtz waren ohne reelle Siegchance.