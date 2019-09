Jugendfußball : Jugendfußball: 1. FC empfängt Union Nettetal

Kleve C-Junioren-Niederrheinliga: 1. FC Kleve U 15 empfängt den Tabellendritten.

Fußball-C-Junioren Niederrheinliga: 1. FC Kleve - Union Nettetal (Samstag, 15 Uhr). Die Mannschaft des Klever Trainer-Duos Markus Verkühlen und Daniel Lehnert empfängt am Samstag den SC Union Nettal auf dem Bresserberg.

Wer sich die Ergebnisse der ersten beiden Spieltage anschaut, kommt zu dem Schluss, dass die Zuschauer eine ausgeglichene Begegnung erwartet. So trennt beide Mannschaften nur ein Tor, Nettetal liegt mit vier Punkten und einem Torverhältnis von 4:2 auf Rang drei, während die Klever bei derselben Punkteausbeute nur ein Tor weniger erzielt haben. Auch das Trainerteam der Rot-Blauen erwartet ein „Spiel auf Augenhöhe, bei dem wir uns aber nicht verstecken müssen“. Mit Nettetal ist ein sehr körperlich spielendes Team zu Gast, das beim SV Straelen mit 2:0 gewann und gegen Schonnebeck einen Zähler holte. Doch auch die U 15 braucht sich nach dem jüngsten 2:1-Erfolg in Bocholt nicht verstecken. Gerade in Halbzeit zwei zeigte der Tabellensechste eine äußerst disziplinierte Vorstellung ab und belohnte sich mit drei Punkten. Auch die Personalsituation ist derzeit entspannt, lediglich Jan Lehnert droht auszufallen.