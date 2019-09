Volleyball : Traumstart für Hau am Essener Netz

Traumstart für Hau am Essener Netz

Bedburg-Hau/Goch In den Volleyball-Oberligen legten die U18-Junioren des 1.VBC Goch zum Saisonauftakt mit zwei zu-Null-Niederlagen einen Fehlstart hin. Den U16-Juniorinnen der SV Bedburg-Hau hingegen gelang mit zwei sehr deutlichen Siegen in Essen ein Traumstart.

Oberliga - U18-Junioren: TB Höntrop - 1.VBC Goch 2:0 (25:20, 25:23) / Lüner SV - 1.VBC Goch 2:0 (25:14, 26:24): Im Duell mit Gastgeber TB Höntrop präsentierte sich die Gocher Sechs in weiten Teilen überlegen. Letzten Endes gelang es den Schützlingen von VBC-Coach Derk Wetzold nicht, diese Vorteile zu nutzen. Goch musste Satzverluste von 20:25 und knapp 23:25 zum 0:2 quittieren. Gegen Lünen verschlief das Team aus der Weberstadt den Auftaktdurchgang. In Satz zwei versagten trotz guter Leistung und nach einer 24:19-Führung die Nerven im Gocher Team. Nach einem 14:25 zum 0:1 ging dann auch Satz zwei mit 26:24 zum 0:2 an Lünen.