Fußball : Viktoria vor anspruchsvoller Aufgabe

Kleve Fußball-Bezirksliga: Sportfreunde Broekhuysen - Viktoria Goch (Sonntag, 15 Uhr)

Nach zwei Siegen in Folge kam die 1:3-Heimniederlage der Viktoria gegen Aufsteiger SV Straelen II doch eher überraschend. Der Aufschwung sollte eigentlich fortgeführt werden, um an das vordere Tabellendrittel heranzuspringen. Wie in den jüngsten Spielzeiten oftmals in ähnlichen Situationen folgte stattdessen ein unerwarteter Patzer.