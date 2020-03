Fußball : Sebastian van Brakel bleibt beim 1. FC Kleve

Sebastian van Brakel (rechts) war bis zu seiner Verletzung unangefochtene Stammkraft in der Abwehr des 1. FC Kleve. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Der Oberligist hat den Vertrag mit dem routinierten Abwehrspieler, der nach einem Riss der Patellasehne noch einige Zeit ausfallen wird, verlängert. Im April will der 30-jährige Polizist wieder erste Gehversuche starten.

Gewissermaßen befindet sich auch Sebastian van Brakel in Quarantäne. Dieser Tage verlässt der Innenverteidiger des Fußball-Oberligisten 1. FC Kleve nur selten die eigenen vier Wände. Nicht aber wegen des Coronavirus. Vor vier Wochen riss der 30-Jährige sich in der Liga-Begegnung gegen den VfB Hilden ohne Fremdeinwirkung die Patellasehne. Unglücklich war van Brakel im seifigen Rasen hängen geblieben. Sofort war den Verantwortlichen der Rot-Blauen klar: Der Routinier würde lange ausfallen. Van Brakel wurde umgehend im Klever Krankenhaus operiert, seitdem ist der Polizist aus Bedburg-Hau auf Krücken unterwegs.

„So weit geht es mir jetzt ganz gut. Allzu viel kann ich mich aber nicht bewegen. Ich bin nach wie vor krankgeschrieben. Man kann fast sagen, dass die Couch aktuell meine Heimat ist“, sagt der 30-Jährige. Die Operation sei erfolgreich verlaufen. Nun trage er eine Orthese am Knie, die eine Beugung von maximal 60 Grad zulasse. Das Knie ganz durchzustrecken, sei noch nicht möglich. So sei er aktuell auf seine Ehefrau angewiesen, wenn er das Haus verlassen will. „Doch sie muss tagsüber arbeiten, daher komme ich momentan nicht so häufig vor die Türe“, sagt van Brakel.

Info 112 Spiele und zwölf Tore für den 1. FC Kleve Stationen Die ersten Schritte im Senioren-Fußball absolvierte Sebastian van Brakel in der Saison 2009/2010 beim SV Hönnepel-Niedermörmter. Es folgte eine Spielzeit beim VfR Warbeyen, ehe van Brakel zum damaligen Landesligisten Viktoria Goch wechselte. Bresserberg Im Sommer 2016 schloss er sich dem 1. FC Kleve an. Seitdem hat er 112 Einsätze im rot-blauen Trikot absolviert und zwölf Mal getroffen.

Zuletzt habe er, so erklärt der Klever Kicker, bereits erste, wenn auch vorsichtige Einheiten beim Physiotherapeuten absolviert. In einigen Tagen bekomme er dann eine Orthese, die eine Beugung von 90 Grad zulasse. Mitte April seien die ersten Gehversuche denkbar – wenn der Heilungsprozess weiterhin so gut wie bisher verläuft. „Dann kann ich mich hoffentlich wieder ohne Krücken und Orthesen fortbewegen und mit dem Muskelaufbau beginnen. Ich sehe mich mit der Verletzung auf einem guten Weg“, sagt Sebastian van Brakel.

Darüber, wann er wieder auf dem Fußballplatz steht, könne man jedoch genauso wenig eine seriöse Prognose abgeben wie darüber, wann der Fußball-Spielbetrieb in Zeiten des Coronavirus wieder aufgenommen werden kann. „Es wäre schon sehr ambitioniert, bei dieser Schwere der Verletzung den ersten Spieltag der neuen Saison anzupeilen. Aber ich weiß es nicht“, sagt van Brakel, der bis zu seiner Verletzung unangefochtener Stammspieler im Defensivverbund der Mannschaft von Trainer Umut Akpinar war.

Das wird honoriert So hat der 1. FC Kleve den Vertrag mit dem Routinier am vergangenen Wochenende verlängert. „Die Gespräche mit dem Verein verliefen so, als wäre ich nicht verletzt. Ich fühle mich sehr wohl beim 1. FC Kleve und freue mich über ein weiteres Jahr. Für mich stimmt aktuell einfach alles“, sagt van Brakel.

Aus dem Vereinsumfeld war zu vernehmen, dass die Verantwortlichen alles daran gesetzt haben, den Abwehrakteur zu halten. Immerhin ist man im Defensiv-Zentrum personell nicht allzu breit aufgestellt. Mit Leslie Rume hat bereits ein Innenverteidiger seinen Abschied zum Saisonende angekündigt. Er wechselt zurück zum Landesligisten TuS Fichte Lintfort. Dem steht bloß die Verpflichtung des FC-Eigengewächses und A-Jugendlichen Leander Derksen gegenüber, der künftig fest zum Kader der ersten Mannschaft gehörten wird