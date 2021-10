Fußball-Highlights : Diese Fußball-Spiele sollten Sie am Wochenende im Blick haben

Trainer Marco Schacht möchte mit Sturm Wissel dem Kevelaerer SV ein Bein stellen. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kreis Kleve Sturm Wissel setzt auf Konter, der Kevelaerer SV auf Ballbesitz. Die Besucher des A-Liga-Verfolgerduells dürfen gespannt sein, welche Taktik sich am Ende durchsetzt.

Weiterleiten Drucken Von Volker Himmelberg, Per Feldberg, Peter Nienhuys und Hans Sterbenk

SV Walbeck – SV Budberg (So., 15 Uhr). Irgendetwas muss mit den Kickern aus dem Rheinberger Stadtteil passiert sein. Der SV Budberg gehörte in den vergangenen Jahren durchweg zur Spezies „graue Maus“, mischte im unteren Mittelfeld mit und musste dabei immer auch die Regionen im Auge behalten, die den Absturz ins Kreisliga-Oberhaus bedeuten. Und plötzlich schlägt das Team um Trainer Tim Wilke fast alle Gegner, die ihm vor die Flinte kommen. Nach sechs Spieltagen in der Bezirksliga, Gruppe 5, ist der SV Budberg noch ungeschlagen und grüßt vom Platz an der Sonne. An der Verpflichtung von Mittelfeldspieler Sebastian Giltjes – der 32-Jährige kam vom FSV Duisburg – lässt sich der Aufschwung nicht festmachen. Schlusslicht SV Walbeck geht somit als Außenseiter ins Spiel. Wäre da nicht die beeindruckende Bilanz, die der Gastgeber gegen den SV Budberg vorweisen kann. Im direkten Vergleich ging der SV Walbeck in den letzten vier Duellen dreimal als Sieger vom Platz – bei einer Punkteteilung.



BV Sturm Wissel – Kevelaerer SV (So., 15 Uhr). In der Kreisliga A, Gruppe 1, kommt es am Sonntag zum Verfolgerduell zwischen dem BV Sturm Wissel und dem Kevelaerer SV. Sollte die am vergangenen Sonntag abgesagte Partie des KSV gegen die SG Keeken/Schanz erwartungsgemäß für die Marienstädter gewertet werden, hätten beide Teams zwölf Zähler auf ihrem Konto und sind damit Tabellenführer Alemannia Pfalzdorf dicht auf den Fersen. In der Partie treffen zwei Spielkulturen aufeinander. Der Gastgeber setzt aus einer kompakten Defensive heraus auf sein schnelles Konterspiel. Der Kevelaerer SV bevorzugt hingegen Ballbesitz und das spielerische Element. Die Zuschauer dürfen gespannt sein, welche Taktik nach 90 Minuten zum Erfolg führt.



SV Nütterden – TSV Weeze II (So., 15 Uhr.). Diese Partie darf getrost in die Kategorie „Jugend forsch“ eingestuft werden. Denn in Nütterden treffen schließlich die beiden jüngsten Mannschaften der A-Liga, Gruppe 1, aufeinander. Die Gäste zählen zu den positiven Überraschungen der neuen Saison. Obwohl Trainer Tim Dünte immer wieder den einen oder anderen Leistungsträger an die von Verletzungssorgen geplagte Weezer Bezirksliga-Mannschaft abgeben muss, hat sein Team bereits zwölf Punkte eingefahren und belegt den zweiten Tabellenplatz. Der SV Nütterden ist auf eigenem Platz noch ungeschlagen und kann unter anderen ein respektables 2:2 gegen Tabellenführer Alemannia Pfalzdorf und ein 1:0 gegen den Kevelaerer SV vorweisen.

Viktoria Goch II – SuS Kalkar (So., 15.30 Uhr). Beide Mannschaften sind mit großen Ambitionen in die neue Saison gestartet und gehören nach einhelliger Experten-Meinung zum Kreis der Titelaspiranten in der Gruppe eins der Kreisliga B, Kleve/Geldern. Während der SuS Kalkar um Spielertrainer Dennis Thyssen diese Ansprüche sofort untermauern konnte und bislang noch ungeschlagen ist, setzte die von Ernes Tiganj trainierte Viktoria-Reserve den Start mit drei Niederlagen am Stück gleich einmal in den Sand. Zuletzt schossen sich die Gocher allerdings mit einem 7:0 gegen BV DJK Kellen und einem 7:1 bei der SV Bedburg-Hau vehement den Frust von der Seele. Gegen den SuS Kalkar soll die Aufholjagd in Richtung Spitze fortgesetzt werden.